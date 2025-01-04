السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بوسترات أبطال مسلسل مناير وأربع كناين (صور)

مسلسل مناير وأربع
مسلسل مناير وأربع كناين، فيتو

 طرحت منصة Stc tv بوسترات بطلات وأبطال المسلسل الكويتي الجديد مناير وأربع كناين، الذي سينطلق عرضه غدا الأحد 5 يناير ليكون أحد أبرز أعمال الدراما الخليجية في بداية العام الجديد.

 ولقد تم تصوير كل بطل من الأبطال في صورة منفردة، يظهر فيها بوضوح، بينما برزت في الخلفية صورة منزل أبيض والذي قد يكون أحد أبرز الأماكن التي ستشهد أبرز أحداث العمل الفني.


أبطال مسلسل مناير وأربع كناين 

 المسلسل يضم مجموعة مميزة من نجوم الدراما الخليجية، أبرزهم نور الدليمي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبد الله عبد الرضا، إيمان الحسيني، روان العلي، والمسلسل من تأليف عبد المحسن الروضان، الذي يقدم نصا يعالج مميزا ومن إخراج محمد كاظم.

 برومو مسلسل مناير وأربع كناين  

وطرحت منصة Stc tv مؤخرًا برومو للمسلسل الذي سيتم عرضه قريبًا وأرفق حساب المنصة على انستجرام هذا التعليق “مناير وأربع كناين مسلسل درامي اجتماعي يضم نخبة من نجوم الكويت.. عرض أول وحصري إبتداءا من ٥ يناير على Stc tv”.

ويدور المسلسل حول شخصية مناير، الأم القوية والمسيطرة التي تضع حماية أبنائها الأربعة في مقدمة أولوياتها، ولكن بأسلوب يعكس سيطرتها المطلقة على حياتهم وقراراتهم. 

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مسلسل مناير وأربع كناين مرام البلوشي مناير وأربع كناين

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