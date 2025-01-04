السبت 04 يناير 2025
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سياسة

الشيوخ يناقش تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية

الشيوخ يناقش تعظيم
الشيوخ يناقش تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية

يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأحد، طلبا مقدما من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية

وأكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن الله حبا مصر بالعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.

اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة

وأشارت إلى أنه مع اتجاه الدولة نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة، فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها واكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.

ثروة معدنية هائلة ومتنوعة

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تتمتع بثروة معدنية هائلة ومتنوعة تختلف في خواصها، وتشمل الثروة المعدنية في مصر خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها الخامات الكربونية كالفحم، والخامات المشعة كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية، متابعة، فخامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية.

جذب الاستثمارات في قطاع البترول

وقالت النائبة: العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمرًا حيويًا يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.

مميزات الثروة المعدنية في مصر

وأكدت أن الثروة المعدنية في مصر خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية. 

مصر تتمتع بثروة معدنية نفيسة

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين، إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي، وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة. وأيضًا على مستوى الخامات المعدنية الأخرى  وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.

مطالب بتحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية

ودعت الحكومة، بايضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال المقبلة من تلك الثروة.

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الشيوخ مجلس الشيوخ الحكومة الطبيعية البترول

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