تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

في خطوة إيجابية يتجه مجلس النواب لإقرار مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بهدف تحويلها إلى هيئة اقتصادية تتميز بنظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة في التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين، بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التي تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية، وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية لثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ومن المعروف أن مصر تمتلك ثروات معدنية تجعلها في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، وذلك لامتلاك مصر الدرع النوبية بالصحراء الشرقية المصرية، والذي يمتلك أكثر من 99 منجمًا مصريًّا قديمًا منذ الفراعنة، به القصدير والنحاس والرصاص، وغيرها من المعادن التي استخدمها المصري القديم منذ 700 ألف سنة.

وهناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة تتبع ماليًّا وزارتَي التخطيط والمالية، وفنيًّا وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أدت إلى ضعف مساهمته في العائد المحلي الإجمالي، والتي تقدر بنحو 1% بما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية، وتضارب الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية..

لذا نجد أن مشروع القانون يعمل على إيجاد هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري، وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية، ما يُمكنها من متابعة العمليات التعدينية المتوقعة كنتيجة لبرنامج التطوير.

ويستهدف إصلاح الهيكل الإداري للقطاع تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، وذلك لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع.

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