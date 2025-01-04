تطورات ملف تجديد عقد أكرم توفيق مع الأهلي

الأهلي، أكد مصدر داخل الأهلي أن هناك جلسة جديدة تجمع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي وأكرم توفيق لاعب الفريق من أجل الحديث معه بشأن تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

أضاف: اللاعب لديه رغبة في الحصول على ما يقرب من 25 مليون جنيه في الموسم ولكن عرض الأهلي يتوقف عند 15 مليونا فقط وجاري التنسيق مع اللاعب من أجل إقناعه بتخفيض شروطه المالية.

وأوضح: نعلم تواصل اللاعب مع أندية عربية وتحديدا الشمال القطري ولكن هناك محاولات أخيرة لإقناعه بقبول عرض الأهلي وتجديد تعاقده.

كما قال مصدر داخل الأهلي أن ماتردد بشأن التفكير في إقالة مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد الخسارة امس أمام شباب بلوزداد الجزائري غير صحيح مؤكدا استمرار دعم المدير الفني لحين إشعار آخر.

وأوضح أن الأهلي لا يتعامل بالقطعة وان كولر مستمر في منصبه حتى الأن ولا يوجد تفكير في توجيه الشكر له.

أكد مصدر داخل الأهلي أن هناك ثلاثة أسباب تأتي وراء اهتزاز مستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي كان أحد أسباب الخسارة أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري بعد الهدف الذي سكن شباكه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقال: الشناوي لديه حالة تشويش بسبب انتهاء عقده الموسم الحالي ومع رغبته في الخروج نهاية الموسم لخوض تجربة الاحتراف الخارجي ومن ثم فأن تركيزه تأثر بملف تجديد تعاقده خاصة وأن الأهلي لم يقدم له العروض المغري لإقناعه بالتجديد.

السبب الثاني يتمثل في تأثر تركيز الشناوي بالمشاركة في المباريات ومع الدكة التي تنتظره في ظل تالق بديله مصطفي شوبير وهو ما يؤثر على مستواه خاصة وأنه يعلم انه مع أي خطأ يرتكبه سيبتعد عن المشاركة أساسيا خاصة في ظل أزمته السابقة برفضه الجلوس احتياطيا لزميله.

سبب آخر يتمثل في أزمة الشناوي الأخيرة مع جماهير الأهلي حيث يعيش اللاعب حالة من انعدام الثقة بينه وجماهير الفريق بسبب اهتزاز النتائج والمستوى خلال الفترة الأخيرة.

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق سموحة استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها الثلاثاء القادم حيث طلب كولر من اللاعبين إغلاق ملف الخسارة امس أمام شباب بلوزداد الجزائري والتركيز في مباراة سموحة بالدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل المواقف يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.