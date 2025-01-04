عميد آداب الوادي الجديد يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، يرافقه الدكتور عاطف عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية شملت مراقبة ومتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 /2024.

تأتي هذه الجولة في إطار التوجيه والدعم المستمر الذي تقدمه إدارة الكلية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، وبرعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وفي إطار الاهتمام المستمر بجودة التعليم وسير العملية الأكاديمية.

وخلال الجولة، زار الدكتور محمد عبد السلام عميد الكلية قاعات الامتحانات والتحدث مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من توفير البيئة المناسبة لإجراء الامتحانات بشكل عادل وشفاف. كما قدم التوجيهات الضرورية والدعم اللازم لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الفترة الحاسمة في العام الدراسي.

وتعكس هذه الجولة التزام إدارة الكلية بتوفير بيئة دراسية مناسبة وداعمة للتعلم الناجح والنمو الأكاديمي للطلاب، كما تؤكد على الدور الحيوي الذي تؤديه إدارة الكلية في توجيه العملية التعليمية وتوفير الدعم اللازم لجميع أفراد المجتمع الجامعي.

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على تواصل جهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات لضمان سيرها بسلاسة وعدالة، وتوفير الدعم اللازم للطلاب لتحقيق أداء متميز ونتائج مشرفة، مع التزام جميع الأطراف بتحقيق أهداف التعليم العالي وتطوير الكفاءات الأكاديمية بما يخدم المجتمع والوطن.

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