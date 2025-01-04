السبت 04 يناير 2025
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رياضة

الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة المصري في الكونفدرالية

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت تدريباته في السادسة مساء اليوم في ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
ويتوجه الفريق الأبيض إلى برج العرب صباح غدًا السبت للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا للقاء.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقام مباراة الزمالك والمصري غدًا الأحد  في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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