الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

محمد صلاح يكشف عن تعلمه "الإسبانية" فهل ينتقل إلى الليجا؟

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول، عن تعلمه اللغة الإسبانية تعليقا على احتمالية انضمام زميله ترينت ألكسندر أرنولد لفريق ريال مدريد.

 

نهاية عقود محمد صلاح وأرنولد وفان دايك بنهاية الموسم

 محمد صلاح وألكسندر أرنولد يقضيان حاليا الستة أشهر الأخيرة من عقديهما مع ليفربول الذي يستمر حتى يونيو 2025، إلى جانب فيرجيل فان دايك قائد الفريق.

ويعمل ليفربول في الوقت الحالي على تقديم عروض تجديد للثلاثي، لكن الوقت ليس في صالح متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعدما دخلوا الفترة الحرة التي تسمح لهم بالتفاوض للانتقال لأي ناد مجانا الصيف المقبل.

 

أرنولد يقترب من ريال مدريد

 وفي ضوء ذلك، يكثف ريال مدريد مجهوداته للتعاقد مع ألكسندر أرنولد، ليصبح قريبا من الانتقال للفريق الملكي سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيف المقبل وفقا للتقارير، لكن الخطوة التالية لصلاح لا تزال غير معروفة.

 

محمد صلاح يتعلم اللغة الإسبانية

 تعليقا على مستقبل ألكسندر أرنولد، أكد صلاح أن زميله لا يكشف عن أي شيء، كما قلَّل من شأن التقارير التي تفيد بأن النجم المصري يفكر في الانتقال إلى الليجا، رغم الاعتراف بأنه يتعلم اللغة الإسبانية قليلا.

وقال صلاح لشبكة "TNT Sports" في نسختها المكسيكية: "أنا فقط أتعلم اللغة الإسبانية قليلًا، ويمكنني أن أقول أشياء مثل (كيف حالك؟)، لكن هذا لا يعني أنني أفكر في العيش في إسبانيا".

وعن احتمالية انتقال ترينت لفريق ريال مدريد، علق صلاح: "أنا أحب أرنولد كثيرًا، لكنه مجنون، لا يحب التحدث كثيرا عن خططه لكنني أحبه كثيرا.. أندرو روبرتسون يتحدث أكثر، أما ترينت فيستمع أكثر، لكن كلاهما يفعل ما يريد".

يذكر أن ليفربول يسعى لحسم مصير ترينت ألكسندر أرنولد قبل نهاية شهر يناير الجاري، لكن من غير المرجح أن يوافق النادي على بيعه إلى ريال مدريد هذا الشهر، وسط تقارير تفيد بأن الميرينغي تقدم بعرض قيمته 25 مليون يورو لضمه.

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