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أخبار مصر

محافظة الجيزة: ضبط 18 ألف مخالفة تموينية في 6 أشهر

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

 نجحت محافظة الجيزة في ضبط 18 ألف مخالفة خلال النصف الثاني من عام 2024، في حملة مكثفة على المخالفات التموينية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أهمية هذه الحملة في الحفاظ على حقوق المستهلك وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين المديرية والأحياء والمراكز والمدن أسهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج.

 

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

 وتم ضبط 14 ألف مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بمواصفات وأوزان الخبز، والتلاعب في حصص الدقيق المدعم، بالإضافة إلى 587 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بصرف المقررات التموينية للمواطنين وتجميع بطاقات صرف مدعمة، و232 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام ببيع المنتجات بالأسعار المعلنة والتصرف في المقررات والحصص التموينية.
 

 

كما تم ضبط 3194 مخالفة تتعلق بضبط سلع ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتهية الصلاحية، أو تخزين واحتكار السلع بقصد رفع الأسعار.
 

وشملت المضبوطات كميات كبيرة من الدقيق المدعم والفاخر، الأرز والسكر والزيت
اللحوم والدواجن المجمدة والمجهولة المصدر، الأسماك والجمبري الفاسد، المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، السلع التموينية المدعمة، الوقود والغاز، المنتجات الزراعية والأسمدة، وأكد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وضمان سلامة السلع المعروضة للمواطنين.

 

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستهلك وضمان وصول السلع الغذائية بأسعار عادلة وجودة عالية للمواطنين.

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