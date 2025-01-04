المستندات المطلوبة لفتح مكاتب أهلية جديدة لتحفيظ القرآن الكريم تابع للأزهر الشريف

أعلن الأزهر الشريف ضوابط قبول طلبات الراغبين في فتح مكاتب أهلية جديدة لتحفيظ القرآن الكريم تعمل تحت إشراف المشيخة.

ضوابط قبول طلبات الراغبين في فتح مكاتب أهلية جديدة لتحفيظ القرآن الكريم

1- ألا يقلَ المكتب عن حُجرتين متوسطتين، ويكونَ جيدَ التهويةِ وبه حمامٌ صحي، ويكون المكتب في الدور الثاني من المبنى بحد أقصى.



2- ألا يكون مقر المكتب تابعًا لـ وزارة الأوقاف كمقر المسجد أو ملحق بالمسجد أو أعلى المسجد، وألا يكون مقر المكتب تابعا لجمعية أهلية تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

المستندات المطلوبة لفتح مكاتب أهلية جديدة لتحفيظ القرآن الكريم

3- إحضارُ جميع المستندات التالية:

• رسم كروكي للمكتب مبين به عدد حجرات المكتب ومساحة المكتب.

• كشفٍ مدون فيه أسماءُ الطلاب الموجودين على ذمة المكتب بحيث لا يقل عددهم عن خمسة عشر طالبًا، وتكون أعمارُهم أكبرَ من خمس أعوام وأقل من 18 عامًًا، وغير مقيدين بالمعاهد الأزهرية.

• صورتانِ ضوئيتانِ من الرقم القومي لصاحبِ المكتب.

• صورتانِ ضوئيتانِ من الرقم القومي للمحفظ القائم على المكتب.

• (3) صور شخصية للمحفظ.

• عقدُ بيع أو إيجار للمكتب به إثبات تاريخ ولا تقل مدة الإيجار عن ثلاث سنوات، ومحدد فيه سبب الإيجار فتح مكتب تحفيظ.

• إيصال كهرباء أو غاز أو مياه يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار.

• (2) صورة المؤهل للمحفظ

• (2) صورة المؤهل لصاحب المكتب

• طباعة طلب فتح مكتبٍ لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف فور الانتهاء من ملء نموذج البيانات.



4- أن يكون المكتب مفتوح وعملية التحفيظ قائمة والمكتب به تلاميذ حتى تتم الموافقة عليه أثناء معاينة المكتب من قبل المختصين بإدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الواقع في دائرتها المكتب.

5- اجتياز المحفظ للاختبار الذي يجريه قطاع المعاهد الأزهرية في حفظ القرآن الكريم وأحكامه بنسبة استظهار لا تقل عن 80%.



6- تقرير بصلاحية المكتب (فنيا + صحيا) بناء على معاينة الموجه المختص بالاشتراك مع عضو الإدارة الهندسية بالمنطقة الأزهرية، على أن تتم المعاينة مرتين (قبل الاختبار وبعد نجاح المحفظ) على أن يذكر في التصريح عنوان المكتب التي تمت المعاينة عليه.

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