الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عودة الكتاتيب، أرقام التواصل مع المسؤولين عن المبادرة في المحافظات

مبادرة «عودة الكتاتيب»
مبادرة «عودة الكتاتيب»
ads

أعلنت  وزارة الأوقاف عن إطلاق مبادرة «عودة الكتاتيب»، التي تهدف إلى إحياء دور الكتاتيب في تعليم القرآن الكريم بأسلوب تربوي سليم، ودعت المواطنين الراغبين في المشاركة إلى التواصل مع مسئولي شئون القرآن الكريم في المحافظات المختلفة، مع توفير أرقام الهواتف لجميع المسئولين لتسهيل عملية التسجيل والتواصل.

إطلاق مبادرة «عودة الكتاتيب» من وزارة الأوقاف 

بدأت وزارة الأوقاف في استقبال طلبات المشاركة من خلال التوجه إلى أقرب إدارة أوقاف فرعية أو الاتصال المباشر بمسئولي شئون القرآن الكريم، الذين تم تحديد أرقام هواتفهم على النحو التالي:

1. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف القاهرة: 01008434283 

2. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الجيزة: 01147819959 

3. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف القليوبية: 01097191106 

4. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف البحيرة: 01008894320 

5. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الشرقية: 01021072765 

6. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الدقهلية: 01009219998 

7. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الغربية: 01018052207 

8. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الفيوم: 01015129054 

9. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ: 01009352436 

10. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف بني سويف: 01115960722 

11. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف أسيوط: 01007109325 

12. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف المنيا: 01113632014 

13. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف المنوفية: 01018960399 

14. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف سوهاج: 01149300080 

15. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الإسكندرية: 01220473800 

16. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف دمياط: 01060744367 

17. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف قنا: 01227816804 

18. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الأقصر: 01140473334 

19. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الإسماعيلية: 01092852209 

20. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف شمال سيناء: 01225295216 

21. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف السويس: 01010808189 

22. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الوادي الجديد: 01122287623 

23. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف مطروح: 01003367508 

24. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف جنوب سيناء: 01005739360 

25. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف أسوان: 01120411553 

26. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف البحر الأحمر: 01100653970 

27. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف بورسعيد: 01116576581 

28. مسئول شئون القرآن الكريم بالوزارة: 01069154767 - 01113727365

تدعو الوزارة المشاركين إلى تقديم بيانات الكُتّاب المطلوبة، والتي تشمل اسم الكُتّاب، موقعه، اسم القائم على التحفيظ، المؤهل العلمي، الوظيفة، الرقم القومي، عدد الدارسين، والمكان الذي يتم فيه التحفيظ.

 نشر تعاليم القرآن الكريم بأسلوب أصيل

تؤكد وزارة الأوقاف أن المبادرة تهدف إلى نشر تعاليم القرآن الكريم بأسلوب أصيل، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم القيم الأخلاقية والدينية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لضمان نجاح هذه المبادرة الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوقاف أوقاف الجيزة أوقاف القاهرة شئون القرآن الكريم مديرية أوقاف القاهرة مديرية أوقاف الجيزة وزارة الأوقاف عودة الكتاتيب

مواد متعلقة

الأوقاف تعلن تفاصيل مبادرة إحياء الكتاتيب

وزير الأوقاف يدشن «مبادرة عودة الكتاتيب» من المنوفية.. الأزهري: الكُتَّاب منارة للعلم والمبادرة بداية لاجتماع القلوب على الخير والحب.. ويقدم 5 توصيات ذهبية لحفظة كتاب الله (صور)

وزير الأوقاف: مبادرة عودة الكتاتيب لإحياء لغة القرآن الكريم وحماية الأطفال

البداية من المنوفية، الأوقاف تطلق مبادرة عودة الكتاتيب من جديد في القرى والأرياف

ads

الأكثر قراءة

كولر لجمهور الأهلي: كنا نتوقع أن نحظى بالتعامل بشكل أفضل واللاعبون بشر

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا

رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

محمد صلاح يتفوق علي نجوم الدوري الإنجليزي برقم مذهل

أبو تريكة يعلق على سداسية الأهلي ويعاتب إمام عاشور (فيديو)

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 6-3 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تكليفات رئاسية جديدة اليوم (فيديو)

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع أمام مركزين لتوزيع الطعام بنيجيريا لـ 32 قتيلا

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22/12/2024

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفول السوداني في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

المزيد
الجريدة الرسمية