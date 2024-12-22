عودة الكتاتيب، أرقام التواصل مع المسؤولين عن المبادرة في المحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مبادرة «عودة الكتاتيب»، التي تهدف إلى إحياء دور الكتاتيب في تعليم القرآن الكريم بأسلوب تربوي سليم، ودعت المواطنين الراغبين في المشاركة إلى التواصل مع مسئولي شئون القرآن الكريم في المحافظات المختلفة، مع توفير أرقام الهواتف لجميع المسئولين لتسهيل عملية التسجيل والتواصل.

إطلاق مبادرة «عودة الكتاتيب» من وزارة الأوقاف

بدأت وزارة الأوقاف في استقبال طلبات المشاركة من خلال التوجه إلى أقرب إدارة أوقاف فرعية أو الاتصال المباشر بمسئولي شئون القرآن الكريم، الذين تم تحديد أرقام هواتفهم على النحو التالي:

1. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف القاهرة: 01008434283

2. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الجيزة: 01147819959

3. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف القليوبية: 01097191106

4. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف البحيرة: 01008894320

5. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الشرقية: 01021072765

6. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الدقهلية: 01009219998

7. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الغربية: 01018052207

8. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الفيوم: 01015129054

9. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ: 01009352436

10. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف بني سويف: 01115960722

11. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف أسيوط: 01007109325

12. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف المنيا: 01113632014

13. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف المنوفية: 01018960399

14. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف سوهاج: 01149300080

15. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الإسكندرية: 01220473800

16. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف دمياط: 01060744367

17. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف قنا: 01227816804

18. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الأقصر: 01140473334

19. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الإسماعيلية: 01092852209

20. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف شمال سيناء: 01225295216

21. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف السويس: 01010808189

22. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الوادي الجديد: 01122287623

23. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف مطروح: 01003367508

24. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف جنوب سيناء: 01005739360

25. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف أسوان: 01120411553

26. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف البحر الأحمر: 01100653970

27. مسئول شئون القرآن الكريم بمديرية أوقاف بورسعيد: 01116576581

28. مسئول شئون القرآن الكريم بالوزارة: 01069154767 - 01113727365

تدعو الوزارة المشاركين إلى تقديم بيانات الكُتّاب المطلوبة، والتي تشمل اسم الكُتّاب، موقعه، اسم القائم على التحفيظ، المؤهل العلمي، الوظيفة، الرقم القومي، عدد الدارسين، والمكان الذي يتم فيه التحفيظ.

نشر تعاليم القرآن الكريم بأسلوب أصيل

تؤكد وزارة الأوقاف أن المبادرة تهدف إلى نشر تعاليم القرآن الكريم بأسلوب أصيل، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم القيم الأخلاقية والدينية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لضمان نجاح هذه المبادرة الوطنية.

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