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رياضة

مشاعر متضاربة، مدرب الميلان يواسي نجله بعد الفوز عليه بكأس السوبر الإيطالي (فيديو)

سيرجيو كونسيساو مدرب
سيرجيو كونسيساو مدرب الميلان، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاحتضان وتأثر سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، لنجله  فرانسيسكو لاعب يوفنتوس،  بعد الفوز على فريق السيدة العجوز 2-1 والصعود لنهائي كأس إيطاليا.

وظهر على سيرجيو مشاعر الحزن أثناء احتضانه لنجله عقب المباراة.

وحقق فريق ميلان ريمونتادا قوية أمام منافسه يوفنتوس، بعد تحول تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2-1، في  اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب الأول بارك في السعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وبهذه الفوز يتأهل فريق ميلان لمواجهة الإنتر في نهائي السوبر الإيطالي بعد تأهل الأخير عقب الفوز أمس بثنائية أمام أتالانتا. 

 

أهداف مباراة ميلان ويوفنتوس

وسجل كينان يلدز هدف التقدم لفريق يوفنتوس في الدقيقة 21، ثم تعادل بوليسيتش لميلان في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، وجاء هدف الفوز عن طريق جاتي لاعب يوفنتوس بعد تسجيل هدف ذاتي بمرماه بالدقيقة 75.  

 

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان

دي جريجوريو - سافونا - كالولو - جاتي - ماكيني - لوكاتيلي - تورام - كونسيساو - كوبمينرز - مبانجولا - فلاهوفيتش.

 

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس

ماينان - إيمرسون رويال - توموري - ثياو - ثيو - بن ناصر - فوفانا - بوليسيتش - ريندرز - خيمينيز - موراتا.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع إنتر ميلان، الذي تأهل للنهائي بفضل فوزه على أتالانتا بنتيجة (2-0) أمس الخميس. 

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