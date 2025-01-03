أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من طقس الغد، قانون المسئولية الطبية يجبر جراح على اعتزال مهنة الطب، قطارات إضافية لخدمة المواطنين خلال إجازة نصف العام

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الأوقاف تطلق عشر قوافل دعوية للواعظات بالمديريات

أطلقت وزارة الأوقاف عشر قوافل دعوية للواعظات بمديريات: (القاهرة - الجيزة - الشرقية - الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القليوبية - الفيوم - الدقهلية - المنيا)، اليوم الجمعة ٣ من يناير ٢٠٢٥م، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: «ظاهرة زواج القاصرات.. أسبابها وسبل التصدي لها».

استعدادات كهرباء الإسكندرية للتعامل مع الأمطار بموسم الشتاء

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء استعداداتها لمجابهة فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار.

بطاقة 600 ألف راكب يوميًا، تفاصيل مشروع مونوريل غرب النيل

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل تقريرا عن مونوريل غرب النيل والذى يمتد من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالجيزة ويبلغ طوله 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة وينفذه تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

قطارات إضافية لخدمة المواطنين خلال إجازة نصف العام

تستعد الهيئة القومية للسكك الحديد، لـ إجازة نصف العام الدراسي وما تشهده من زيادة في أعداد الرحلات والركاب وذلك بتشغيل قطارات إضافية لخدمة المواطنين.

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

تعقد يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025 بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 28 لوط سيارات ولوط مواتير مخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

السيسي ونظيره الأوغندي يؤكدان عمق العلاقات التاريخية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوغندي "يوري موسيفني".

المتحف المصري يعرض صندوقا خشبيا مخصصا لحفظ تماثيل الأوشبتي، تعرف على قصته

عرض المتحف المصري بالتحرير صندوق خشبي مخصص لحفظ تماثيل الأوشابتي، وذلك بقاعة كنوز الخبيئة بالدور العلوي بالمتحف.

السيسي يؤكد أهمية حماية الشعب السوداني من ويلات الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا من الرئيس الأوغندي "يوري موسيفني تناول الأوضاع في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

الأوقاف تفتح 28 مسجدًا بعد تجديدهم في 10 محافظات

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة الموافق ٣ من يناير ٢٠٢٥م عدد ٢٨ مسجدًا على مستوى الجمهورية وسط حضور مؤسسي، وشعبي، منها: ١٦ مسجدًا بنظام الإحلال، والتجديد، و١٢ مسجدًا صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن ٥٧٨ مسجدًا؛ ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى.

مصر وأوغندا تعربان عن حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأوغندي يوري موسيفني، عن حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه، مشددين على ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالدور المحوري لبعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بالصومال في دعم الحكومة الصومالية.

شبورة مائية على هذه الطرق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية اليوم الجمعة.

إطلاق عشر قوافل دعوية كبرى من الأوقاف في عدد من المحافظات

أطلقت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة ٣ من يناير ٢٠٢٥م عشر قوافل دعوية، في إطار دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

جعلوني مجرما، جراح قلب شهير يعلن اعتزاله المهنة اعتراضا على عقوبات قانون المسئولية الطبية

أعلن الدكتور الحسيني جميل، أستاذ جراحة القلب والصدر، رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، اعتزاله مهنة الطب الإكلينيكي والعمليات الجراحية.

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