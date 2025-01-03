الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بطاقة 600 ألف راكب يوميًا، تفاصيل مشروع مونوريل غرب النيل

المونوريل
المونوريل
ads

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل تقريرا عن مونوريل غرب النيل والذى  يمتد من  محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالجيزة ويبلغ طوله 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة وينفذه تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميًا.

 ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).

المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير. ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاختناقات المرورية الكثافة السكانية السادس من أكتوبر لستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب مدينة السادس من أكتوبر و
ads

الأكثر قراءة

بعد اكتشاف أول حالة في مصر، كل ما تريد معرفته عن متلازمة فيكساس

هيئة الدواء تحذر من التجشؤ المتكرر: علامة للإصابة بهذا المرض

أحمد سيد زيزو يتعرض لحادث سير

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025؟

رابطة الأندية تعتمد فوز الإسماعيلي على مودرن سبورت 0/3 بالدوري لمخالفة اللوائح

بعد القبض عليه، من هو عزرائيل "صيدنايا" المتهم بإعدام 500 معتقل بالسجون السورية؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

منوعات

المزيد

سجين يحتجز رهائن في سجن فرنسي تحت تهديد السلاح

صادرات الكهرباء الفرنسية تسجل مستويات قياسية

من الهواية إلى الاحتراف، سارة إسماعيل تعلمت الكروشيه من الفيديوهات (فيديو)

دراسة تكشف تأثير توقيت الوجبات على صحة الجسم وزيادة الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025؟

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 3-1-2025 في الأسواق

تبدأ من 77 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالقلق والخوف من الفشل

رئيس جامعة الأزهر: الاستغفار بالقرآن ليس مجرد طلب للمغفرة بل لزيادة البركة في الحياة

مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية مرنة ومناسبة لكل زمان ومكان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية