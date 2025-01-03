الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

محمد عبد المنعم يقود دفاع نيس أمام رين في الدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أعلن فرانك هايس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره رين ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

وعاد الدولي المصري محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس، إلى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة رين في الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لأول مرة بعد عودته من الإصابة. 

تشكيل نيس أمام رين 

ويلعب نيس أمام رين في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

وكان محمد عبد المنعم، قد تعرض للإصابة عقب مباراة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في بطولة الدوري الأوروبي يوم 28 نوفمبر الماضي.

وشهدت قائمة نيس، تواجد محمد عبد المنعم، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

وغاب محمد عبد المنعم عن المشاركة في آخر 6 مباريات لفريق نيس سواء في الدوري الفرنسي أو الدوري الأوروبي أو كأس فرنسا.

وانضم محمد عبد المنعم، إلى نيس مطلع الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي بعقد لمدة 4 مواسم.

ويحتل نيس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة.

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نيس الدوري الفرنسي عبد المنعم محمد عبد المنعم تشكيل نيس الفرنسي

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