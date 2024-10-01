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رياضة

اتحاد الكرة يكرم شاهندا المغربي وفريد سلطان بعد تألقهما بمونديال السيدات (صور)

اتحاد الكرة يكرم
اتحاد الكرة يكرم شاهندا المغربي، فيتو

شاهندا المغربي، كرم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الدولي شاهندا المغربي، وفريد سلطان مسؤول IT بلجنة الحكام، بعد المستويات المشرفة التي قدماها خلال كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما.

وأدارت مغربي أربع مباريات خلال مونديال السيدات تحت 20 عاما، أبرزها مواجهة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بين منتخبي الولايات المتحدة وهولندا، ونالت إشادات عالمية بفضل أدائها على مدار البطولة.

 

دينا الرفاعي تشيد بالمحكمة شاهندا المغربي

أكدت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ان شاهندا المغربي تواصل تشريف الكرة المصرية والتحكيم النسائي المصري على الصعيد العالمي بأداء مقنع وثبات وكفاءة أهلتها لتدير مباراة في المربع الذهبي لكأس العالم للكرة النسائية تحت ٢٠ سنة بين أمريكا وهولندا.

تابعت دينا الرفاعي: دليل دامغ على تطور كبير لابنة منطقة إسكندرية ولأفرع اتحاد الكرة التي تبذل جهودا كبيرة للمساهمة في تطوير اللعبة مع مجلس إدارة الاتحاد.

وأضافت  الرفاعي أن المسئولية ليست سهلة لكن لدينا عناصر قادرة على تشريف الكرة النسائية دوليا وقاريا ونضع ثقتنا في بناتنا دائما.

شاهندا المغربي تدير مباراة المركز الثالث بمونديال السيدات

شاهندا المغربي، وفت وقت سابق أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا وتحت إشراف الأمريكية كاري سيتز مديرة إدارة التحكيم النسائي تعيين طاقم تحكيم لقاء أمريكا وهولندا في تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في كولومبيا.

شاهندا المغربي حكم ساحة

مباراة تحديد المركز الثالث كانت أدارتها بكفاءة عالية الحكمة المصرية شاهندا المغربي حكما للساحة ويعاونها كل من المغربية سكينة حمدي مساعد أول والجزائرية أسماء وهاب مساعد ثاني وفنسينشيا امادوم من توجو حكما رابعا وكيم يونج مين من كوريا حكم احتياطي.

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