الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لـ يوفنتوس وميلان في نصف نهائي السوبر الإيطالي

يوفنتوس وميلان، فيتو
يوفنتوس وميلان، فيتو

أعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل البيانكونيري لمواجهة ميلان، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في السعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان

دي جريجوريو - سافونا - كالولو - جاتي - ماكيني - لوكاتيلي - تورام - كونسيساو - كوبمينرز - مبانجولا - فلاهوفيتش.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس

ماينان - إيمرسون رويال - توموري - ثياو - ثيو - بن ناصر - فوفانا - بوليسيتش - ريندرز - خيمينيز - موراتا.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع إنتر ميلان، الذي تأهل للنهائي بفضل فوزه على أتالانتا بنتيجة (2-0) أمس الخميس. 

 

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يوفنتوس ميلان ملعب الأول بارك السوبر الإيطالي تياجو موتا

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