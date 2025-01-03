الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

قراران جديدان ضد قائدي سيارتين لطمسهما اللوحات المعدنية في الجيزة والغربية

حبس متهمين
حبس متهمين

استعجلت النيابة العامة، التقرير المروري لقائدى سيارتين قاما بطمس لوحاتهما المعدنية بنطاق محافظتي "الجيزة، الغربية" وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وتبين عدم وجود طمس باللوحات المعدنية لإحدى السيارتين، وارتكاب قائد السيارة الأخرى مخالفات (طمس اللوحات المعدنية - عدم حمل ثمة تراخيص " تسيير").  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة المخالفة وقائدها.

 

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