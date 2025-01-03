الجمعة 03 يناير 2025
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اقتصاد

رغم استقرار أسعاره، النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب سياسات التحفيز بالصين

اسعار النفط اليوم
اسعار النفط اليوم

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة خلال التداولات، استقرارًا ملحوظًا، إلا أنها لا تزال تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، وذلك بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند التسوية في الجلسة السابقة، متأثرة بالطقس البارد في أوروبا والولايات المتحدة وتعزيز محتمل للتحفيز الاقتصادي في الصين.

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سعر النفط اليوم

تحركات أسعار النفط اليوم الجمعة

وعن أبرز تحركات أسعار النفط اليوم الجمعة خلال التداولات، فجاءت كالآتي:

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بواقع 22 سنتا إلى 76.15 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش، وذلك  بعد أن وصلت خلال جلسة أمس الخميس عند التسوية إلى أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر الماضي.

 

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أسعار النفط

صعود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا 44 سنتا أو 0.6 % إلى 73.57 دولارا للبرميل.

زيادة في أسعار خام برنت

أما خام برنت ففي طريقه لزيادة تصل لـ 2.7 %.

مكاسب أسبوعية للخام الأمريكي

 بينما يتجه الخام الأمريكي لتحقيق مكاسب بنسبة 4.2 %هذا الأسبوع.

وأدت مؤشرات على هشاشة الاقتصاد الصيني إلى زيادة التوقعات باتخاذ تدابير لتعزيز النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم.

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اسعار النفط اليوم

الآمال معلقة على تدابير التحفيز الحكوميةؤبالصين

وقال أليكس هودز المحلل في ستون إكس  وفقًا لـ «سكاي نيوز بيزنس»؛ إنه نظرًا لأن المسار الاقتصادي للصين من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في عام 2025، فإن الآمال معلقة على تدابير التحفيز الحكومية لزيادة الاستهلاك وتعزيز الطلب على النفط في الأشهر المقبلة.

الصين تعلن إجراءات جديدة لتعزيز نمو اقتصادها 

وهذا الأسبوع، أعلنت الصين إجراءات جديدة لتعزيز نمو اقتصادها بتحرك مفاجئ لزيادة أجور موظفي الحكومة والإعلان عن زيادة كبيرة في التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل.

وسيستخدم التمويل الإضافي في تحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز الاستهلاك.

ومن المرجح أن تلقى أسعار النفط بعض الدعم من توقعات الطقس البارد في بعض المناطق.

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أسعار النفط اليوم

من المرجح أن يستفيد الطلب على النفط من درجات الحرارة الباردة

ومن جهته؛ قال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "من المرجح أن يستفيد الطلب على النفط من درجات الحرارة الباردة في مختلف أنحاء أوروبا والولايات المتحدة".

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سعر النفط اليوم

انخفاض مخزونات الخام الأمريكي 1.2 مليون برميل

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مما منح أسعار النفط بعض الدعم هذا الأسبوع.

قفزة في مخزونات الوقود ونواتج التقطير في الولايات المتحدة

بينما قفزت مخزونات الوقود ونواتج التقطير في الولايات المتحدة مع زيادة إنتاج المصافي، إلا أن الطلب على الوقود سجل أدنى مستوى في عامين.

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