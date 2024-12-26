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اقتصاد

ارتفاع طفيف لأسعار النفط بدعم من آمال التحفيز الصيني

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

ارتفعت أسعار النفط قليلًا اليوم الخميس في تعاملات ضعيفة بسبب العطلات، وذلك بدعم من آمال تحفيز مالي إضافي في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.48 بتوقيت جرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.25 دولار بارتفاع 15 سنتًا أو 0.2 بالمئة عن مستوى تسوية ما قبل عيد الميلاد يوم الثلاثاء.

وتخطط الصين لزيادة الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية، وفقا لإعلان صدر عن وزارة المالية يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان «411 مليار دولار» العام المقبل، حسبما نقلت رويترز يوم الثلاثاء عن مصدرين، في وقت تعمل فيه بكين على تكثيف التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتن للأوراق المالية «الآمال المتعلقة بإجراءات التحفيز الصينية تدعم السوق».

وأضاف أن «التوقعات بنمو إنتاج الوقود الأحفوري والطلب عليه بعد تولي دونالد ترامب منصبه رئيسا للولايات المتحدة الشهر المقبل تدعم أيضا أسعار النفط».

كما تلقت الأسعار دعما من انخفاض متوقع في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تصدر أحدث البيانات عن إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18.00 بتوقيت غرينتش) غدا الجمعة.

وعلى جانب العرض، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأربعاء إن متوسط إنتاج البلاد من الخام تجاوز المستهدف لعام 2024 والذي بلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميًّا.

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