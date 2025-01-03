الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

كأس مصر، الأوليمبي يخطف تعادلا قاتلا من طلائع الجيش ويلجآن لشوطين إضافيين

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

كأس مصر، تعادل فريق طلائع الجيش ونظيره الأوليمبي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي تجري على استاد جهاز الرياضة العسكري في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

أحرز هدف طلائع الجيش في مرمى الأوليمبي اللاعب عماد فتحي في الدقيقة 27 وتعادل بعدها فريق الأوليمبي، وأحرز رجب عمران الهدف الثاني للطلائع من ضربة جزاء في الدقيقة 91 وتعادل يوسف إسحاق للأوليمبي في الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني. 

وبهذه النتيجة يتجه الفريقان للعب شوطين إضافيين.

فوز فاركو على الترسانة

وانتهت مباراة فريقي فاركو ضد الترسانة بنتيجة 1/3 لفاركو، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق فاركو لدور الـ16.

سجل أهداف فاركو في مرمى الترسانة، أحمد شريف وعمر رضا وباباكار نداي، بينما سجل مازن خالد هدف الشواكيش الوحيد.

تغلب الجونة على القناة

انتهت مباراة فريقي الجونة والقناة بنتيجة 0/2 للجونة، على ملعب خالد بشارة، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل فافور حكيم وسيف شيكا هدفي فريق الجونة في مرمى القناة.

كما تلقى أحمد رضا لاعب الجونة البطاقة الحمراء في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 66 تلقى محمود بحيري لاعب القناة البطاقة الحمراء.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق الجونة لدور الـ16.

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كأس مصر فريق طلائع الجيش الأوليمبي

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