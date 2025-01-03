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رياضة

كأس مصر، تقدم طلائع الجيش علي الأوليمبي بهدف في الشوط الأول

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

تقدم فريق طلائع الجيش علي نظيره الأوليمبي بهدف دون رد في الشوط الأول، في المباراة التي تجري على استاد جهاز الرياضة العسكري في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

أحرز هدف طلائع الجيش في مرمى الأوليمبي اللاعب عماد فتحي.

فوز فاركو على الترسانة

انتهت مباراة فريقي فاركو ضد الترسانة بنتيجة 1/3 لفاركو، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق فاركو لدور الـ16.

سجل أهداف فاركو في مرمى الترسانة، أحمد شريف وعمر رضا وباباكار نداي، بينما سجل مازن خالد هدف الشواكيش الوحيد.

تغلب الجونة على القناة

انتهت مباراة فريقي الجونة والقناة بنتيجة 0/2 للجونة، على ملعب خالد بشارة، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل فافور حكيم وسيف شيكا هدفي فريق الجونة في مرمى القناة.

كما تلقى أحمد رضا لاعب الجونة البطاقة الحمراء في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 66 تلقى محمود بحيري لاعب القناة البطاقة الحمراء.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق الجونة لدور الـ16.

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كأس مصر الأوليمبي طلائع الجيش فريق طلائع الجيش

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