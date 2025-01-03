صحة الإسكندرية تحتفل باستكمال المرحلة الثالثة لبرنامج التربية الايجابية

نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة لمياء المعيطي مدير الادارة احتفالية بمناسبة استكمال المرحلة الثالثة لبرنامج التربية الايجابية الذي تم تنفيذه تحت إشراف المكتب الإعلامي لوزارة الصحة والسكان برعاية الدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير للإعلام والاتصال السياسي والتطويرالمؤسسي وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

ياتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وفى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " و"مبادرة تنميةالأسرة المصرية"

جاء ذلك بحضور أماني سريح مدير المجمع والدكتورة حنان أنور وكيل مديرية الشئون الصحية والتي أشادت ببرنامج التربية الايجابية وبمجهودات ادارة الإعلام والتربية السكانية بنشر التوعية بالبرنامج تحت رعاية وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزارء.

ووجهت الدكتورة لمياء المعيطي الشكر لجميع منسقي الأماكن التي تم عقد التدريبات بها وكذلك كيانات المجتمع المدني التي شاركت في تنفيذ التدريبات وكذلك جميع المتدربين من الأسر وأطفالهم.

وقد أوضحت الدكتورة نورا عسل منسق برنامج التربية الايجابية والمتجاوبة بوزارة الصحة والسكان، مدى اهتمام الوزارة بتنمية الأسرة المصرية وتوضيح الفرق بين الرعاية والتربية ومناقشة أنواع التربية المختلفة والتركيز علي الجمع بين الحزم والحنان في التربية الايجابية.

وذكرت منسق البرنامج، عناصر البرنامج التي تتضمن (العناية بمقدمي الرعاية-التغذية الصحية السليمة-كيفية دعم الاطفال معنويا-التهذيب الإيجابي-تنمية مهارات ومتابعة تطور الأطفال )وذلك للحفاظ علي تنشئة أسرة سوية ونشئ واعي سليم بدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا

وأيد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالاسكندرية برنامج التربية الايجابية ومدى ارتباطه بالنهج الديني من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة

كما أعرب أحمد بيومي ممثل منظمة اليونيسيف عن دعم المنظمة لبرنامج التربية الايجابية لتنشئة جيل من الشباب يتحمل المسئوليات ويواجه الصعوبات المعاصرة وسلبيات السوشيال ميديا بإرادة قوية من خلال أساليب جديدة للتربية الايجابية بعيدًا عن العنف والقسوة.

وتضمن الحفل مسابقات واسكتش تمثيلي وتوزيع هدايا علي الاطفال المشاركين كما تم تكريم وتوزيع هدايا للأسر التي تم تدريبها ببرنامج التربية الإيجابية.

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