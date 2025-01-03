فيروز مكي.. بنت مصر العربية والقاهرة الإخبارية والتريند الأخلاقي!

هل شاهدتموها وهي تلقن مستشار الحزب الجمهوري ليف لارسون، درسا مركبا.. إنسانيا أخلاقيا سياسيا إعلاميا شاملا.. ربما لم يتعرض له من قبل.. وقد لا يتعرض له من بعد.. إذا وعي الدرس.. وتعلم أن يكون بني آدم.. يقدر دماء الضحايا ودموع النساء وحسرة الشيوخ وبكاء الأطفال.. قد لا يتعرض لارسون لهذا الذي تعرض له إذا صار رجلا لا يسخر من آلام وأوجاع الآخرين.. واحترم مشاعر الملايين وقدر موقف المكان الذي الذي يتحدث فيه والمضيف الذي يستضيفه..

صارت حديث قطاع كبير جدا من المصريين والعرب وعندهم كل الحق وهي تستحق! ولمن لا يعرف.. إذا كان هناك من لا يعرف حتى الآن.. ف المدعو أعلاه برر استخدم العدو الصهيوني للإجرام ضد غزة والشعب الفلسطيني..

لم يكتف بذلك إنما تعالي ضحكته الصفراء كأنه يتناول موضوعا فنيا أو رياضيا.. لم تتمالك فيروز أعصابها بعد تنبيهات مهنية هادئة محترمة.. تمادي فانفعلت وقالت: أنت تبتسم في كل مرة أتحدث فيها عن أطفال ونساء غزة، أتمنى أن تتوقف عن ذلك لأنك بالتأكيد لن تبتسم إذا تحدثت عن يوم من الأيام السوداء في تاريخ أمريكا أو عندما يموت الأطفال الأمريكيون..

حاول منعها من توجيه مثل ذلك إليه.. منطق الكاوبوي الأمريكي العدواني المتغطرس لكنها ردت: لا تأمرني بالتوقف، أنت الآن على شاشة قناة مصرية عربية ولن نقبل السخرية من أطفالنا في غزة، احترم الأزمة التي نتحدث عنها!



فيروز مكي.. بنت مصر.. والقاهرة الإخبارية.. العربية المؤمنة بقضية قومية انسانية عادلة.. لم تخالف دورها كمذيعة في قناة إخبارية.. إذ لم تخالف المهنية علي الإطلاق. ف المهنية لا تعني البلادة ولا التفاهة ولا الموافقة على العبث بمشاعر الملايين واهانتهم واستفزازهم..

والمهنية لا تعني القبول بما يخالف الضمير والقيم.. وربما فعلت فيروز ذلك بإيمان مطلق بأنها ستلقي كل الدعم من أهلها وشعبها وقناتها التي تعمل بها وقد تناولنا سابقا طريقة إدارة القاهرة الإخبارية إعلاميا لملف العدوان المجرم على غزة ووصفناه بالمسئول.



كل التحية لـ فيروز مكي التي لم ترتب لـ تريند أو غيرها منا يخطط له غيرها.. كان الأمر طبيعيا تلقائيا حركته مشاعر صادقة.. رغم أنها حققت تريند أخلاقيا عادلا لبلطجي أمريكي لا يعرف من اللياقة الإعلامية ولا السياسية سيئا ويستحق المقاطعة من القنوات العربية..

بل ليت غيرها يتعلم منها.. في قنوات أخرى.. ممن يحملن الجنسية المصرية.. لكن دون خصائص شعبنا المعتز بكرامته قبل أي شيء.. وفوق كل شيء.. أخريات يحملن الجنسية المصرية بلا دماء مصرية ولا عربية.. ولا حتى -أصلا- أي خصائص بشرية من أي نوع!

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