حروب التسريبات!

اختلفت خلافات ومشاكل ومعارك اليوم عن الأمس.. ولم يحدث ذلك بين يوم وليلة، بل تم عبر سنوات طويلة لكن مجتمعنا لم ينتبه لما يجري.. متابعة بسيطة للدراما القديمة في الخمسينيات والستينيات تحديدا حتي الإذاعي منها يلمح ردعا بالشرطة وبالقضاء للسلوك الإنساني الخارج عن القانون، حتي في مسائل لا يتصور اليوم الالتفات إليها أصلا..

مسلسل إذاعي يتناول -مثلا- بلاغ لتسرب مياه من دورة مياه من ساكن بالدور العلوي بأحد المنازل علي الساكن بالدور الأسفل منه مباشرة! أو جواهرجي أراد أحدهم بيع خاتم ذهبي بسيط، وعندما لم يقدم الفاتورة تم إبلاغ الشرطة التي حضرت علي الفور! وفي الحالتين أخذ القانون مجراه!



في التسعينيات طلت علي المجتمع ظاهرة لجوء رجال المال إلي القوة للحصول علي الحقوق.. معركة كبيرة علي إحدى العلامات التجارية الشهيرة في شوارع قلب القاهرة! وفي التسعينيات قتل رجل أعمال شاب ابن لعائلة شهيرة في ملهي ليلي لخلاف علي النفوذ داخل الملهي نفسه!



اليوم انتقلنا إلي مرحلة جديدة من تسوية مختلف أنواع الخلافات.. بين تسريبات وتسريبات مضادة.. فيديو وفيديو مضاد.. وبعضها يمثل خروجا عن القيم، ومنها ما يمثل تأثيرا في قضايا معروضة علي القضاء، ومنها -وياللأسف- ما يعد جريمة في ذاته تستوجب تحقيقا من أوله إلي آخره!



هل نحتاج إلي تشريعات جديدة تسمح بالضبط والربط؟ كيف يأمن الناس علي اتصالاتهم وخصوصياتهم؟! كيف يمكن أن ينتهي التوجس والتوجس المضاد في علاقات الناس ببعضها وقد تحولت إلي الشك الكامل.. إلي أن يثبت العكس؟!



متي ومتي ومتي.. وكل متي تبحث عن إجابات.. وكل إجابة تحتاج إلي جهد وإلي أدلة.. الأولي من جهات الاختصاص.. البرلمان مثلا.. والثانية من مجتمع آن الأوان أن ينتبه لنفسه وما يجري فيه وإلي ما يساق إليه!

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