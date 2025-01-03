الجمعة 03 يناير 2025
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توقيع الكشف الطبي على 2740 مريضا في قافلة طبية بالعاشر

ختام القافلة الطبية
ختام القافلة الطبية بالعاشر

نظمت الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان  قافلة طبية اشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية، وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال لخدمة أهالي المنطقة، والأحياء المحيطة بها.

 

 

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 كما قامت القافلة بإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بـ توقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٧٤٠ مريضا من أهالي الحي ١٤ والمناطق المحيطة بها، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٨ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

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وتم تنظيم جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها وقدم منسق القوافل بالمديرية الشكر لمدير الإدارة والفريق المعاون، وجميع المشاركين في هذا العمل.

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القافلة الطبية تفديم خدمة طبية خدمة طبية متميزة الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الادارة الصحية العاشر من رمضان

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