فقد البصر وحفظ القرآن من الراديو، وفاة الحاج عبد الفتاح يوسف بالمنوفية

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الحاج عبد الفتاح يوسف، الذي أتم حفظ القرآن الكريم بعمر 84 عامًا من خلال الاستماع عبر الراديو بسبب فقده للبصر.

وكانت فيتو قد أجرت بثًا مباشرًا مع الحاج عبد الفتاح يوسف وقت تكريمه مع حفظة كتاب الله خلال شهر رمضان الماضى قبل أن توافيه المنية.

تكريم كفيف حفظ القرآن الكريم في سن 84 عاما من الراديو بالمنوفية

حيث أنه بدأ حفظ القرآن الكريم، حينما ضعف بصره وهو في الخمسين من عمره، من خلال شرائط القرآن المسجلة والراديو، فكان يستمع ويعيد الاستماع حتى يحفظ الآيات، حتى حفظ القرآن كاملا بهذه الطريقة.

القراء المفضلين

وأكد "يوسف" أنه يحب سماع كل القراء المصريين ولكنه يفضل الشيخ محمود خليل الحصري، لكنه حفظ القرآن من خلال القرآن المسجل للشيخ الحذيفي.

وأشار إلى أنه مرض لفترة من الزمن فابتعد فيها عن القرآن، لكن بعد أن استرد عافيته عاد مرة أخرى للحفظ ومراجعة القرآن الكريم بعد أن فقد بصره، قائلا: " مقدرش أسيب القرآن لأن اللي بيهجر القرآن بيهجره".

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