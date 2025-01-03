حدث تاريخي غائب منذ 57 عاما.. إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد بشهر يناير لأول مرة.. ومواجهات نارية في آخر جولتين

يشهد شهر يناير الحالي إقامة مباريات خلال أول شهر في السنة للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا بنظامه الحالي.

واستحدث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، مجموعة من التعديلات على نظام دوري أبطال أوروبا بداية من الموسم الحالي، منها زيادة عدد مباريات الدور الأول من 6 إلى 8 مواجهات.

وبدلًا من أن يواجه كل فريق 3 منافسين بنظام الذهاب والإياب في مرحلة المجموعات، بات لكل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، 4 منها في ملعبه ومثلها خارج الأرض.

الجولتان السابعة والثامنة لدوري أبطال أوروبا خلال يناير

وقرر يويفا إقامة آخر جولتين وتحديدا السابعة والثامنة في يناير، حيث ستلعب الجولة السابعة يومي 21 و22 من الشهر الجاري، بينما ستقام جميع مواجهات الجولة الأخيرة في التاسع والعشرين من نفس الشهر.

لأول مرة منذ نظام دوري أبطال أوروبا الجديد تقام مباريات في يناير

ومنذ انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الحالي في 1992، لم يسبق إقامة أي مباراة خلال شهر يناير، حيث كان يلعب دور المجموعات خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، ثم تعود المنافسات في فبراير.

بالنظر لتاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، فإن هناك مناسبات سابقة بالفعل شهدت خوض مباريات خلال شهر يناير، منها النسخ الأولى ما بين 1955 و1968.

ولعبت مباريات في يناير خلال موسم 1955-1956 و1956-1957، و1957-1958 ثم نسخ 1960-1961 و1962-1963 و1963-1964 و1967-1968.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا في يناير منذ عقود

وشهدت النسخة الأولى في موسم 1955-1956 إقامة مباراتين، الأولى انتهت 1-1 بين رابيد فيينا النمساوي وميلان الإيطالي، والثانية شهدت مفاجأة غريبة من نوعها بخسارة ريال مدريد 0-3 أمام بارتيزان بلجراد الصربي.

وخلال موسم 1956-1957، لعبت مواجهة واحدة في يناير، انتهت بفوز أتلتيك بيلباو الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 5-4.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا بنتيجة 2-1 على رد ستار بلغراد الصربي في 14 يناير، وسحق ريال مدريد مواطنه إشبيلية بنتيجة 8-0 في 23 من نفس الشهر، خلال نسخة 1957-1958.

أما نسخة 1960-1961، فلم تشهد إلا خوض مواجهة واحدة بين بيرنلي الإنجليزي وهامبورغ الألماني انتهت 3-1 للأول يوم 18 يناير، ثم في نسخة 1962-1963 فاز ميلان الإيطالي 3-1 على غلطة سراي التركي في 23 يناير.

أما موسم 1963-1964، فشهد تفوق ريال مدريد بنتيجة 4-1 على ميلان يوم 29 يناير، بينما أقيمت آخر مواجهات أول أشهر السنة في البطولة القارية يوم 31 يناير 1968 حين سقط يوفنتوس الإيطالي خارج الديار 2-3 أمام آينتراخت براونشفايغ الألماني.

أبرز مواجهات آخر جولتين في يناير الحالي

وينتظر أن تشهد مواجهات يناير الحالي في دوري أبطال أوروبا العديد من الصدامات القوية، أبرزها بنفيكا ضد برشلونة، وباريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي، وليفربول مع ليل.

بينما ستشهد الجولة الأخيرة مواجهات قوية أيضا، أبرزها يوفنتوس ضد بنفيكا، وإنتر ميلان أمام موناكو.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب الفرق بعد 6 جولات كالتالي:

1- ليفربول - 18 نقطة

2- برشلونة - 15 نقطة

3- أرسنال - 13 نقطة

4- ليفركوزن - 13 نقطة

5- أستون فيلا - 13 نقطة

6- إنتر ميلان - 13 نقطة

7- بريست - 13 نقطة

8- ليل - 18 نقطة

9- بروسيا دورتموند - 12 نقطة

10- بايرن مينونخ - 12 نقطة

11- أتلتيكو مدريد - 12 نقطة

12- ميلان - 12 نقطة

13- أتالانتا - 11 نقطة

14- يوفنتوس - 11 نقطة

15- بنفيكا - 10 نقاط

16- موناكو - 10 نقاط

17- سبورتنج لشبونة - 10 نقاط

18- فينورد - 10 نقاط

19- كلوب بروج - 10 نقاط

20- ريال مدريد - 9 نقاط

21- سيلتك - 9 نقاط

22- مانشستر سيتي - 8 نقاط

23- بي اس في - 8 نقاط

24- دينامو زغرب - 8 نقاط

25 - باريس سان جيرمان - 7 نقاط

26- شتوتجارت - 7 نقاط

27- شاختار - 4 نقاط

28- سبارتا براج - 4 نقاط

29- شتورم جراتس - 3 نقاط

30- جيرونا - 3 نقاط

31- النجم الأحمر - 3 نقاط

32- ريد بول سالزبورج - 3 نقاط

33- بولونيا - نقطتان

34- ليبزيج - بدون نقاط

35- سلوفان براتيسلافا - بدون نقاط

36- يونج بويز - بدون نقاط

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 7 أهداف.

2 رافينها، برشلونة، 6 أهداف.

3 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 5 أهداف.

4 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 5 أهداف.

5 هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

6 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 5 أهداف.

7 فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 5 أهداف.

8 فيكتور جيوكيريس، سبورتينج لشبونة، 5 أهداف.

9 جوناثان ديفيد، ليل، 4 أهداف.

10 جيمي بينو، بوروسيا دورتموند، 4 أهداف.

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