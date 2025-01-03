القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

قبضت مباحث الاموال العامة، على 4 أشخاص لقیامھم بغسـل 60 ملیون جنیه متحصلة من نشاطھم الإجرامي في النصب والاحتیال على المواطنین.

غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب بزعم حجز شاليهات



اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونیة حیال (4 أشخاص) لقیامھم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص النصب والاحتیال على المواطنین والاستیلاء على أموالھم بزعم حجز وحدات مصیفیة لھم بأحد المشروعات الاستثماریة "على خلاف الحقیقة"، ومحاولتھم إخفاء مصدرھا وصبغھا بالصبغة الشرعیة وإظھارھا وكأنھا ناتجة عن كیانات مشروعة عن طریق (تأسیس الشركات

- شراء الوحدات السكنیة والمصیفیة والتجاریة – شراء السیارات).

وقدرت أفعال الغسل بـ (60 ملیون جنیه تقریبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة وجار العرض على النيابة العامة.

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