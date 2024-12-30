بالأسماء، تنفيذي المنوفية يوافق على نزع ملكية 8 مدارس

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال المجلس التنفيذي بجلسته رقم (3) لدور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024، على نزع ملكية 8 مدارس لصالح العملية التعليمية.

بالأسماء نزع ملكية 8 مدارس بالمنوفية

وافق المجلس التنفيذي على نزع ملكية مدرسة النجاح الإبتدائية ببهناي بمساحة (٥٩8م٢)،وكذلك قطعة الأرض المجاورة بمساحة (812م2)، ومدرسة كفر سنجلف الإبتدائية بمساحة (523م2)، ومدرسة ميت عفيف الإبتدائية القديمة بمساحة (512م2) بمركز ومدينة الباجور، ومدرسة الشهيد صبحي الإبتدائية المشتركة بالراهب بشبين الكوم بمساحة (1238م2) وكذلك قطعة الأرض المجاورة بمساحة (812م2) فضلًا عن مدرسة طه شبرا الإبتدائية بنين بقويسنا بمساحة (1119م2)، ومدرسة الجمهورية الإبتدائية القديمة ببركة السبع بمساحة (466م2)، ومدرسة طنبشا الإبتدائية بنات ببركة السبع بمساحة (1156م2) ،ومدرسة تلا الإبتدائية الجديدة بتلا بمساحة (801م2).

وأكد محافظ المنوفية على أن ذلك يأتي لخدمة العملية التعليمية على أرض المحافظة.

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