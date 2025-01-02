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رياضة

المقاولون العرب يطيح بـ بتروجيت ويتأهل لدور الـ 16 من كأس مصر (صور)

المقاولون العرب وبتروجيت
المقاولون العرب وبتروجيت

تأهل فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي، إلى دور الـ 16 من كأس مصر بعد الفوز على بتروجيت بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 عقب نهاية المباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب بتروسبورت اليوم الخميس ضمن مباريات دور الـ 32 لـ بطولة كأس مصر.


نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  

إنبي × حرس الحدود 

الإسماعيلي × طنطا 

غزل المحلة × سبورتنج 

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك ×  أبو قير للأسمدة

مودرن سبورت × المصرية للاتصالات

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي 

الجونة × القناة 

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب. 

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بتروجت سيد عيد محمد مكي كأس مصر بيراميدز المقاولون العرب

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