تداول 37 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة عن استقبالها خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41878 طنا، تشمل: 10650 طن يوريا و1623 طن ملح معبأ و6700 طن جبس معبأ و2300 طن مولاس و20605 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة ووصول رأس ماشية (عجول تسمين)

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41141 طنا تشمل: 8726 طن قمح و10104 أطنان حديد و2300 طن ذرة و8000 طن خردة و9594 طن فول صب و940 طن ابلاكاش و700 طن خشب زان و2615 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 777 طن.

ميناء دمياط.. فيتو

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1114 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 916 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3951 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54458 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122995 طنًا.



كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3550 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4811 حركة.

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