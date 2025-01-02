تداول 37 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء، جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادرت 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 37 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43464 طن، تشمل: 12100 طن يوريا و1414 طن ملح معبأ و921 طن ملح صب و7500 طن جبس معبأ و100 طن مولاس و21429 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45868 طن تشمل: 9923 طن قمح و10578 طن حديد و6200 طن ذرة و8517 طن خردة و9811 طن فول و839 طن خشب زان.

حركة الصادر من الحاويات



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 245 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 939 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5946 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52620 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118990 طنًا .

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2482 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4376 حركة .

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