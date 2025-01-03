الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

الاتحاد الإفريقي يخطر بيراميدز والترجي بموعد المؤتمر الصحفي

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

 أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي بيراميدز بموعد المؤتمر الصحفي للكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي، وأيضا موعد المؤتمر الصحفي للجهاز الفني لفريق الترجي التونسي، استعدادا لمباراة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

موعد المؤتمر الصحفي لناديي بيراميدز والترجي

 ويقام المؤتمر الصحفي لفريق بيراميدز في الرابعة والنصف عصر غدا السبت، على أن يقام المؤتمر الصحفي لنادي الترجي في الخامسة والنصف بنفس اليوم.

موعد مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ويحل الترجي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء بعد غدا الأحد ٥ يناير المقبل، باستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعة الرابعة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي  في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف صدارة المجموعة الرابعة من الفريق التونسي.  

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

 

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

الترجي 7 نقاط

بيراميدز 4 نقاط 

ساجرادا 2 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

 

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