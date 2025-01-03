الجمعة 03 يناير 2025
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى اتصال تهنئة بعيد الميلاد من المستشار عدلي منصور

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

أعرب سيادته خلال الاتصال عن تهنئته القلبية الخالصة لقداسة البابا وجميع المصريين المسيحيين بالعيد، وأعرب عن أمنياته بمزيد من الازدهار والتقدم لمصر وكل أبنائها.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السادس من يناير المقبل، قداس عيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يشارك في احتفالات عيد الميلاد، عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمسؤولين التنفيذيين.

ترتيبات عيد الميلاد

وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاجراءات التنظيمية وترتيبات صلوات قداس عيد الميلاد المجيد المقرر إقامته في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء 6 يناير المقبل برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وتضمنت الإجراءات الخاصة بحضور صلاة القداس 10 اشتراطات هي، أن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة، وعلى الراغبين في المشاركة في صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها بالقاهرة الكبرى أو لمكتب الأب وكيل عام البطريركية بالقاهرة في موعد أقصاه الأول من يناير المقبل. 

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