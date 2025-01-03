الجمعة 03 يناير 2025
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اقتصاد

جمعية الخبراء: 4 تيسيرات للممولين مع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية

أشرف عبد الغني مؤسس
أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه مع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية وفرت مصلحة الضرائب مجموعة من التيسيرات للممولين لضمان نجاح التجربة الجديدة التي بدأتها وزارة المالية لمد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال. 

تيسيرات للممولين مع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية

وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن موسم تقديم الإقرارات الضريبية بدأ من أول يناير الحالي ويستمر حتى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات) يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.

أهم التيسيرات التي وفرتها مصلحة الضرائب للممولين

وأكد أن من أهم التيسيرات التي وفرتها مصلحة الضرائب تقديم الإقرارات إلكترونيًّا على مدار 24 ساعة، مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة للممولين.

وأضاف عبد الغني أن المصلحة تنظم أيضًا ندوات مجانية يومية ومحاضرين محترفين لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة عن الأسئلة وحل أي مشكلة تواجههم.

وقال إن المصلحة شكلت لجانًا في مختلف النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والاتحادات لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية. 

وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 16395 للرد على التساؤلات والاستفسارات. 

وحذر مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نص على الغرامة في حالة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يومًا تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه، وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه وفي حالة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه، وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

ولفت إلى أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن في الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية السماح بتقديم الإقرارات الضريبية من 2020 إلي 2023  دون التعرض لعقوبات وكذلك التدرج في غرامات التأخير.

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