تامر حسني يهنئ كريم عبد العزيز على نجاح مسرحية “الباشا”

هنأ الفنان تامر حسني صديقه النجم كريم عبد العزيز بمناسبة نجاح مسرحيته الجديدة “الباشا”، التي تعرض حاليًا بموسم الرياض

تامر حسني وكريم عبد العزيز

وكتب تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث قال: “مليون مبروك لحبيبي وأخويا النجم الكبير أوي أوي بفنه وأخلاقه وروحه الجميله كريم عبد العزيز شُكرًا لدعوتك أنت والنجمة الجميلة أوي أوي هنا الزاهد حقيقي يا كيمو المسرحية فوق الروعة ودمك زي العسل كالعادة وكل الأبطال مالهومش حل وأحلى إخراج للمُخرج الكبير رامي إمام”.

وكان قد فأجا الفنان تامر حسني كريم عبد العزيز وحضر عرض مسرحيته الجديدة الباشا والتي عرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.



تامر حسني يحضر مسرحية الباشا

وحرص تامر حسني على التقاط صور تذكارية مع طاقم عمل مسرحية الباشا ومنهم كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، كما أنه مازح الطفل جان رامز قائلًا:" عايز تطلع مطرب في المسرحية زميل يعني

وأعرب الفنان كريم عبد العزيز، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحية “الباشا” في موسم الرياض بالسعودية.

ردود الفعل على مسرحية الباشا

وقال كريم عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "رد الفعل على مسرحية الباشا في السعودية، حاجة تفرح وتشرف، أنا فرحان بنجاحي للعام الثاني على التوالي بعد تقديم مسرحية السندباد الموسم الماضي، الجمهور فرحان من الرواية وطاير من الفرحة".

رسالة لتركي آل الشيخ

وتابع كريم عبد العزيز: "أنا عايز أشكر المستشار تركي آل الشيخ، لتوفيره كل الإمكانيات لينا في مسرحة الباشا".

العمل مع هنا الزاهد



وأضاف: "أول مرة أشتغل مع هنا الزاهد، وأنا عشقتها في المسرحية لأنها فنانة كاملة والناس بتموت فيها في السعودية، بتمثل كوميدي وتراجيدي، وأحسست أنها فرد من العائلة".، ولفت: "المخرج رامي إمام قدم وجوها جديدة في مسرحية الباشا".

ترشيح كريم عبد العزيز

من جانبه، أوضح المخرج رامي إمام، مخرج مسرحية الباشا: "كريم عبد العزيز هو اللي مرشحني لإخراج المسرحية، وتجمعنا صداقة وأخوة من 30 سنة ولأول مرة نشتغل مع بعض، وأشكر تركي آل الشيخ على دعمه لينا في المسرحية، وسعيد بالتجربة مع أسرة عمل المسرحية".

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