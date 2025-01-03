10 مزايا للشركات المتعثرة في قانون العمل الجديد

يدعم قانون العمل الجديد في مصر بناء منظومة شاملة لدعم الاقتصاد الوطني عبر توفير استقرار في سوق العمل، وإدراكًا للتحديات التي تواجهها بعض الشركات المتعثرة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية، وضع القانون آليات تساعد هذه الشركات دون الإخلال بحقوق العاملين.

آليات دعم الشركات المتعثرة في القانون

القانون يسمح للشركات التي تواجه صعوبات مالية أو إنتاجية باتخاذ خطوات لإعادة تنظيم هيكلها العمالي من أبرز هذه الخطوات إمكانية تقليل ساعات العمل أو تعديل العقود بشكل مؤقت، شريطة تقديم مبررات واضحة وإخطار الجهات المختصة.

ونص القانون أيضا على إمكانية الإغلاق الجزئي أو المؤقت للمنشآت المتعثرة، مع ضمان حقوق العمال خلال فترة التوقف، وهذا الإجراء يهدف إلى منح الشركات الوقت لإعادة ترتيب أوضاعها دون اللجوء إلى التسريح الجماعي للعاملين.

واستحدث القانون آلية دعم مباشرة للشركات من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يهدف إلى تغطية جزء من أجور العاملين في الشركات التي تواجه أزمات مالية ويتم تمويل الصندوق من خلال اشتراكات رمزية تُقتطع من أرباح الشركات، مما يضمن استمرارية العمل وتقليل الضغط على أصحاب الأعمال.

وتشجيعًا على الاستمرار، يتيح القانون للشركات المتعثرة التقدم للحصول على إعفاءات ضريبية مؤقتة أو تسهيلات في سداد الرسوم الحكومية كما يشجع التعاون مع البنوك لتوفير قروض ميسرة أو جدولة الديون دون أعباء إضافية.

ضوابط تسوية النزاعات بين العمال والشركات

والقانون يقدم مسارًا مرنًا لتسوية النزاعات بين الشركات والعمال عبر لجان مختصة بالمصالحة وهذه الخطوة تهدف إلى تجنب النزاعات القضائية الطويلة التي قد تعمق من أزمات الشركات، وتتيح التوصل لحلول تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.

ورغم تقديم تسهيلات للشركات المتعثرة، حرص القانون على حماية العمال من أي استغلال، إذ أُلزم أصحاب الأعمال بالإعلان عن أسباب التعثر، والالتزام بضمانات واضحة تتعلق بالأجور والحقوق الأساسية، مثل التأمينات الاجتماعية واستمرارية العقود بعد انتهاء الأزمة.

ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى القانون إلى منع الإغلاق الكامل للمنشآت المتعثرة وتقليل معدلات البطالة الناجمة عن الأزمات الاقتصادية وتشجيع بيئة عمل مرنة تحافظ على الإنتاجية، لذا يُعد قانون العمل الجديد خطوة متوازنة تدعم استمرارية الشركات وتحمي حقوق العمال، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير مناخ مستقر لأطراف العملية الإنتاجية.

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