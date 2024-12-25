الحكومة تستعرض مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير 2025

ووافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.



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