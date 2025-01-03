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رياضة

ماذا قال وكيل أولمو بعد فشل برشلونة في تسجيله بالليجا؟

اولمو، فيتو
اولمو، فيتو

 كشف أندي بارا وكيل أعمال  داني أولمو لاعب برشلونة عن خطط اللاعب بعدما فشل النادي في تسجيله في قائمته بسبب قوانين اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإسباني.

وقال بارا في حوار مع فابريزيو رومانو: "أعتقد أن برشلونة سيحل هذه الأمور وسيسجل أولمو في النهاية".

وأضاف "على  رابطة الأندية والاتحاد الإسباني مساعدة برشلونة بدلا من هذه التقارير التي تفيد بأن داني غير متاح لمنتخب إسبانيا، لكنني متأكد من أنه سيبقى في برشلونة لسنوات عديدة، هو سعيد في النادي ويرغب في الاستمرار".

وأكمل "أشعر بالهدوء رغم بيان رابطة أندية الدوري والاتحاد الإسباني".

وواصل "قد يبدو الأمر غريبا لكنني أؤمن بلابورتا وديكو وأشعر أنهما سيجدان الحل لداني، إنه نادي ضخم".

ويحق للاعب الإسباني الرحيل مجانا عن  نادي برشلونة مع الحصول على كامل عده حتى عام 2030 حال عدم تسجيله في أي وقت مع الفريق بسبب بند في عقده.

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أولمو الإسباني داني أولمو برشلونة

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