ليفاندوفسكي يشتكي من طريقة طهي البيض في رحلات برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن أزمة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه في إحدى الرحلات، اشتكى روبرت ليفاندوفسكي للمدرب هانز فليك، من طريقة طهي البيض، وهو عنصر غذائي أساسي لأي رياضي.

وأخذ فليك هذه الملاحظة على محمل الجد وأبلغ النادي برغبته في التعاقد مع طاه محترف ذو كفاءة عالية.

وأشار تقرير الصحيفة، إلى أنه منذ أسابيع، بدأت مقابلات مع طهاة مرموقين لضمان ضم أحدهم لفريق العمل، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي للنادي.

وقاد هذه العملية أليخاندرو إتشيفاريا، بمشاركة ديكو وأخصائية التغذية المرموقة للفريق الأول، سيلفيا تريموليدا، التي تعاقد معها لابورتا في عام 2021 بعد فترة عملها مع مانشستر سيتي.

يذكر أن ليفاندوفسكي يولي اهتماما خاصا بهذا الموضوع، بدعم من زوجته التي تعمل أيضا أخصائية تغذية.



وينتظر نادي برشلونة العديد من المباريات في 4 بطولات مختلفة خلال شهر يناير 2025، أصعبهم في دوري أبطال أوروبا مع إمكانية خوض كلاسيكو ضد ريال مدريد.



مباراتان سيخوضهما فريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ويحتاج البلوجرانا خلالهما لانتصار واحد من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 مباشرة من ضمن الثمانية الأوائل.

وقد تكون هناك مباراة إضافية للنادي الكتالوني، في حال الفوز بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أتلتيك بلباو، حيث سيواجه في النهائي الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا.



مواعيد مباريات برشلونة في شهر يناير 2025

4 يناير.. بارباسترو ضد برشلونة، دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

8 يناير.. برشلونة ضد أتلتيك بلباو، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

12 يناير.. نهائي كأس السوبر الإسباني، في حالة التأهل.

18 يناير.. خيتافي ضد برشلونة، الجولة 20 من الدوري الإسباني.

21 يناير.. بنفيكا ضد برشلونة، الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

26 يناير.. برشلونة ضد فالنسيا، الجولة 21 من الدوري الإسباني.

29 يناير.. برشلونة ضد أتالانتا، الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

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