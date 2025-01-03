الأمن يكشف غموض اختفاء شقيقتين في المنوفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب فتاتين بالمنوفية.



الأمن يكشف غموض اختفاء فتاتين فى المنوفية



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب إحدى الفتيات وشقيقتها بالمنوفية.



وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغا من أحد الأشخاص، بغياب ابنتيه (طالبة 17 سنة، شقيقتها 8 سنوات) عن مسكنهما عقب خروجهما بسبب تعنيفه الأولى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الفتاتين، وبسؤالهما قررتا أنهما تركتا مسكنهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة والدهما لهما، وتم تسليمهما لوالدهما عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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