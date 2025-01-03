الإسكان تحدد موعد قرعة أراضى القادسية والأمل بالعبور الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية 9 و10 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقتي القادسية والأمل بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي الإثنين 20 والثلاثاء 21/1/2025، بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة.



وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (۹) لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/٢١ بنطاق منطقة القادسية (سابقًا) وذلك يوم الإثنين الموافق 20/1/2025، بمقر الجهاز وطبقًا لشرائح مساحات ( ۲۰9 م ۲ - ٢٧٦ م٢ - ٣٥٠م ٢ - ٤٠٠م ٢ - ٤٥٠ م٢ - ٥٠٠م٢).

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (۱۰) لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/۱۱/21 بنطاق منطقة الأمل "سابقًا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲٥/١/٢١ بمقر الجهاز وطبقًا لشرائح مساحات ( ۲۰9 م ۲ - ٢٧٦ م٢ - ٣٥٠م ٢ - ٤٠٠م ٢ - ٤٥٠ م٢ - ٥٠٠م٢).

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه على من يرغب من المواطنين في الحضور التواجد بداية من الساعة الـ10 صباحا في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهًا إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

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