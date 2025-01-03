الجمعة 03 يناير 2025
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عقارات

الإثنين غلق باب الحجز، أسعار أراضي الإسكان الأكثر تميزا

أراضي الاسكان، فيتو
أراضي الاسكان، فيتو

أيام قليلة وتنتهى فرصة التقديم على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا  والتي تطرحها وزارة الإسكان ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة، ومن المقرر غلق باب التقديم يوم 6 /1 /2025.

 

وتطرح الوزارة 96 قطعة أرض محور الأراضي الأكثر تميزًا والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6/1/2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

وأسعار أراضى الإسكان الأكثر تميزا كالتالي:

مدينة 6 أكتوبر 13585 ألف جنيه سعر المتر.

- مدينة الشروق 14731 ألف جنيه سعر المتر.

-مدينة العبور  9881 ألف جنيه سعر المتر.

 

ورابط التقديم من هنا 

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج  استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

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