الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مرموش على رأس 4 صفقات مستهدفة من مانشستر سيتي في يناير

عمر مرموش
عمر مرموش

 دخل عمر مرموش لاعب آينتراخت  فرانكفورت دائرة اهتمامات نادي مانشستر سيتي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب صحيفة ديلي ميل، فإن النادي الإنجليزي يسعى لتدعيم صفوف الفريق خلال شهر يناير الجاري بسبب مستواه خلال الفترة الماضية.

وأفادت الصحيفة بأن مصدر من النادي أخبرها أنه سيتم ضم من 3 إلى 4 لاعبين في يناير الحالي.

وكشفت الصحيفة أن مانشستر سيتي يسعى لضم لاعب وسط مدافع بديل لرودري المصاب، ومدافع ومهاجم.

ووفقا للصحيفة فإن مرموش لاعب  منتخب مصر في مقدمة الترشيحات لتدعيم صفوف الفريق خاصة أنه يلعب في جميع مراكز الخط الأمامي.

 

وتحدث مرموش لصحيفة بيلد من قبل عن رحيله: "بالطبع أسمع عن اهتمام أندية أخرى بضمي. أشعر بالفخر لأن الناس يتحدثون عني. هذا يُظهر أنني أقوم بعمل جيد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرموش أرقام عمر مرموش مع فرانكفورت اخبار عمر مرموش

مواد متعلقة

عمر مرموش في حوار خاص مع إسعاد يونس قريبًا على "dmc"

عام السعد للفرعون المصري الجديد.. أرقام رائعة حققها عمر مرموش في 2024 (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723 موظفًا منتدبًا

أخبار مصر: قرار يطبق لأول مرة بخطبة الجمعة، زيزو يثير القلق، كوارث سد النهضة ترتد على الإثيوبيين، مفاجأة بمنزل منفذ هجوم نيو أورلينز

بعد ارتفاعها لمدة يومين، أحدث أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الجمعة (آخر تحديث)

الطماطم بـ 5 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ياسمين الخطيب تكشف سر إخفاء صورة زوجها الخامس وتسرد معلومات شخصية عنه

إعلام عبري: الصاروخ اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي وأجبرهم على دخول الملاجئ

الصحة: تحويل فريق المعمل للتحقيق في واقعة تقصير بمستشفى أبو النمرس

منوعات

المزيد

علماء: الحيتان الصائبة الجنوبية كائنات معمرة

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بحيلة ماكرة، مسؤول صيني سابق يتدخل لإنهاء علاقة ابنه العاطفية بالزواج من خطيبته

مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الطماطم بـ 5 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 3 يناير 2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متاع الدنيا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة لقمان

هل تشهد الأرض على الإنسان يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية