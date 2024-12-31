عمر مرموش في حوار خاص مع إسعاد يونس قريبًا على "dmc"

تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، نجم منتخب مصر ونادي فرانكفورت الألماني اللاعب عمر مرموش في حوار خاص قريبًا على قناة "dmc".

مشوار مرموش

يتحدث عمر مرموش في أول ظهور تلفزيوني بشكل مختلف، عن مسيرته الكروية ونجاحه في الاحتراف وقصة نجاحه المميزة في عالم كرة القدم، وأبرز التحديات التي واجهته، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

كما تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين إسعاد يونس وعمر مرموش.

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