النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية في إمبابة

انتدبت نيابة إمبابة الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في إمبابة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ماس كهربائي وراء حريق مصنع في الروبيكي ببدر وإصابة 10 أشخاص باختناق

وعلى جانب آخر كان فريق المعمل الجنائي قام بفحص حريق شب بمصنع بانوراما في الروبيكي بمدينة بدر، والذي نتج عنه إصابة ١٠ أشخاص بحالة اختناق، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي حدث داخل المصنع وامتدت لمحتوياته ما أشعل الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بعد مجهود كبير، وبدأت عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق مرة أخرى.

كان مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تلقى إشارة عاجلة من شرطة النجدة تفيد باندلاع النيران داخل المصنع المكون من 3 طوابق.

على الفور، دفع مدير الإدارة بقوات الدفاع المدني مدعومة بعدد كبير من سيارات الإطفاء، كما تم فرض كردون أمني حول المنطقة لمنع تفاقم الكارثة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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