الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: إسرائيل ستنشئ 12 نقطة عسكرية جديدة بطول الشريط الحدودي مع ‎لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال سيبني 12 نقطة عسكرية جديدة على طول الشريط الحدودي مع ‎لبنان، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، تلقي 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان، مضيفًا: لكن اتفاق وقف النار صامد.

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وتابع وزير الدفاع الفرنسي: "وقف النار في لبنان يؤتي ثماره ولا نزال بمنتصف الطريق.. ونتواصل مع الشركاء لتثبيت وقف النار في جنوبي لبنان".

وأضاف سيباستيان لوكورنو: يجب الحفاظ على وقف النار في جنوبي لبنان.

وأجرى وزير الدفاع الفرنسي، الاثنين، مع زميله وزير الخارجية جان نويل بارو زيارة مشتركة إلى لبنان.

فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده نفذت عملية قصف جوي، ضد معسكر للتدريب تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا.

وقال أولاند في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن هذه العملية تأتي في إطار القرار الذي اتخذه في السابع من سبتمبر الجاري بإرسال بعض الطلعات الجوية الاستخباراتية من أجل تحديد الأهداف لحماية فرنسا ومنع وقوع الهجمات الإرهابية والعمل في إطار الدفاع عن النفس.

ولفت إلى أن القوات الفرنسية حققت هدفها وتم تدمير المعسكر بالكامل.. وأشار إلى أنه تم استخدام ست طائرات في هذه العملية منها خمس طائرات من طراز رافال وتم التأكد من عدم وقوع ضحايا بين المدنيين نتيجة تنفيذ العملية.. كاشفًا عن أن المزيد من تلك العمليات قد ينفذ خلال الأسابيع المقبلة إذا استدعت الضرورة.

وأكد أن الهدف تحديد مراكز التدريب أو الأماكن التي تمكن تنظيم "داعش" الإرهابي من تهديد أمن فرنسا أو القيام بعمليات إرهابية، منوها إلى أن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف السورية دون إقصاء أي طرف لمحاولة التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وقال إن مستقبل سوريا لا يمكن أن يكون مع بشار الأسد، مشددا على ضرورة السعي للتوصل إلى الحل السياسي مع حماية المصالح من خلال تنفيذ العمليات العسكرية محددة الهدف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لبنان وقف إطلاق النار في لبنان وزير الدفاع الفرنسي جنوبي لبنان جان نويل بارو سوريا جيش الاحتلال

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يخترق اتفاق وقف إطلاق النار ويشن غارات على جنوب لبنان

وزير الدفاع الفرنسي: تلقينا 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان

إسرائيل تتبنى رسميا مسئولية اغتيال المسئول الكبير بـ حماس صالح العاروري في لبنان

بعد توقيفه، هل تسلم لبنان نجل القرضاوي لمصر؟ خبير قانون دولي يجيب
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723 موظفًا منتدبًا

أخبار مصر: قرار يطبق لأول مرة بخطبة الجمعة، زيزو يثير القلق، كوارث سد النهضة ترتد على الإثيوبيين، مفاجأة بمنزل منفذ هجوم نيو أورلينز

بعد ارتفاعها لمدة يومين، أحدث أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025

الطماطم بـ 5 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الجمعة (آخر تحديث)

ياسمين الخطيب تكشف سر إخفاء صورة زوجها الخامس وتسرد معلومات شخصية عنه

إعلام عبري: الصاروخ اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي وأجبرهم على دخول الملاجئ

الصحة: تحويل فريق المعمل للتحقيق في واقعة تقصير بمستشفى أبو النمرس

منوعات

المزيد

علماء: الحيتان الصائبة الجنوبية كائنات معمرة

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بحيلة ماكرة، مسؤول صيني سابق يتدخل لإنهاء علاقة ابنه العاطفية بالزواج من خطيبته

مصرع وإصابة 20 شخصا في تحطم طائرة اصطدمت بمبنى سكني بكاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الطماطم بـ 5 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 3 يناير 2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متاع الدنيا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة لقمان

هل تشهد الأرض على الإنسان يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية