الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

تحرك جديد من النيابة بشأن حريق مصنع بمدينة بدر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

استعجلت نيابة بدر، تفريغ كاميرات المراقبة حول واقعة نشوب حريق هائل داخل مصنع للصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي بدائرة قسم شرطة بدر، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص من بينهم 5 حالات اختناق وذلك لكشف ملابسات اسباب الحريق. 

 

حريق داخل مصنع للصناعات الغذائية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بتصاعد الأدخنة من داخل مصنع للصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي، مدينة بدر.

وعلى الفور تم دفع 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وقامت قوات الإطفاء بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وإخلاء المصنع من العمال.

 

وتبين نشوب الحريق بالمصنع المكون من 3 طوابق، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي نتج عنه إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ويعمل رجال الإطفاء على التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة. 

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اشتعال النيران اصابة 7 اشخاص الأجهزة الأمنية السيطرة علي الحريق تفريغ كاميرات المراقبة حالات إختناق صناعات الغذائية

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