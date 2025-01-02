الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

كشفت تقارير صحفية، حقيقة تفكير باريس سان جيرمان، في ضم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي يمكنه التوقيع مع أي نادٍ، بدءًا من يناير الجاري، في ظل انتهاء عقده مع "العالمي" بنهاية الموسم الحالي.

 

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أشارت إلى أن "الدون" يفكر في الرحيل عن النصر، لكنه لا ينوي الاعتزال، وهو ما فتح باب التكهنات حول مصيره.

كما ترددت أنباء عن إمكانية انتقال رونالدو لسان جيرمان، بعد رحيل الثلاثي "نيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي" عن الفريق.

لكن الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، قال عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إن "مصادر بنادي باريس سان جيرمان نفت التقارير التي تزعم إمكانية ضم رونالدو، وأكدت عدم إجراء أي محادثات مع اللاعب".

وفي ذات السياق، قال الصحفي الإنجليزي، بن جاكوبس: "لا توجد لدى باريس سان جيرمان أي خطط، للتقدم بعرض لضم كريستيانو رونالدو".

وحسب المصادر ذاتها، فإن "إستراتيجية سان جيرمان الجديدة، تتمثل في الابتعاد عن التعاقدات الكبرى.. فالشعار الجديد هو شراء الشباب، وبقدر الإمكان، الفرنسيون منهم".

وكانت تقارير صحفية سعودية أشارت بأن النصر يحاول التفاوض مع رونالدو، من أجل تمديد عقده.

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