الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

أصيب 5 أشخاص بسبب انقلاب ميكروباص أعلى الطريق في منشأة القناطر التابعة لمديرية أمن الجيزة  ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا أعلى الطريق في منشأة القناطر، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 6 أشخاص، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

القبض على سائق سيارة تسبب في إصابة 5 أشخاص بطريق أكتوبر

على جانب آخر كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في إصابة 5 أشخاص في تصادم بسيارة أخرى، بطريق السادس من أكتوبر بدائرة قسم ثالث أكتوبر، وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة التي كان يقود بها المتهم هي السبب، وذلك وفق شهود العيان وتم التحفظ على سيارته من قبل الخدمات المرورية.

البداية ببلاغ تلقاه رئيس مباحث أكتوبر ثالث المقدم محمد داود، يفيد فيه أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق على الطريق بدائرة القسم اصطدم بسيارة أخرى مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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انقلاب ميكروباص منشأة القناطر سيارات الإسعاف

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